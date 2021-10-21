У мережі висловили свою думку

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі відвідала разом з дітьми важливий захід, образи дітлахів викликали багато обговорень.

Днями популярна артистка з'явилася на прем'єрі фільму "Вічні", в якому виконала одну з головних ролей, передає Politeka.net.

46-річна актриса з'явилася в сукні Balmain, прикувавши до себе погляди публіки. Однак не менше привернули увагу п'ятеро дітей зірки.

Зокрема, 15-річна рідна дочка Джолі, Шайло, прийшла в незвичному сарафані. Як виявилося, у наряді пісочного кольору на бретелях актриса раніше відвідувала пасіку на території Французької обсерваторії апіології. Мамин сарафан перекроїли для дівчини.

Також мамин наряд доносила друга, прийомна дочка, Захара. У цій сукні актриса виблискувала на премії "Оскар" в 2014 році. У мережі обговорили наряд дівчини:

"Доношує?", "Їй воно не підходить...😢", " це класно ,що дочка одягла мамине плаття!", "Сукня висить на обох) невдала. А так обидві красуні", "на рідній старшій дочці виглядало б красивіше".

Зазначимо, зараз у всьому світі йде боротьба за розумне споживання. Джолі вдалося прищепити цю якість і своїм дітям. Зараз в тренді давати своїм речам "друге життя".

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