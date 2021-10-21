Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі відвідала разом з дітьми важливий захід, образи дітлахів викликали багато обговорень.
Днями популярна артистка з'явилася на прем'єрі фільму "Вічні", в якому виконала одну з головних ролей, передає Politeka.net.
46-річна актриса з'явилася в сукні Balmain, прикувавши до себе погляди публіки. Однак не менше привернули увагу п'ятеро дітей зірки.
Зокрема, 15-річна рідна дочка Джолі, Шайло, прийшла в незвичному сарафані. Як виявилося, у наряді пісочного кольору на бретелях актриса раніше відвідувала пасіку на території Французької обсерваторії апіології. Мамин сарафан перекроїли для дівчини.
Єдиний син Софії Ротару зірвав куш в казино і похвалився сумою: "Приємно!"
Олі Поляковій погрожують судом, в чому причина: "Я два роки чекала..."
Товстолес, Кекелія, Сопонару та інші зірки "Жіночого кварталу" в негліже неприємно здивували: "Світ збожеволів"
Нові правила проїзду вступили в силу, просто квитка вже недостатньо: кого з пасажирів не пустять
Дорофєєва забула надіти штани на важливий захід: кадри вже в мережі
Також мамин наряд доносила друга, прийомна дочка, Захара. У цій сукні актриса виблискувала на премії "Оскар" в 2014 році. У мережі обговорили наряд дівчини:
"Доношує?", "Їй воно не підходить...😢", " це класно ,що дочка одягла мамине плаття!", "Сукня висить на обох) невдала. А так обидві красуні", "на рідній старшій дочці виглядало б красивіше".
Зазначимо, зараз у всьому світі йде боротьба за розумне споживання. Джолі вдалося прищепити цю якість і своїм дітям. Зараз в тренді давати своїм речам "друге життя".
Нагадаємо, що Джолі після пластичних операцій показала свій ідеальний профіль
Як повідомляла Politeka, дочка Анджеліни Джолі Шайло в сукні скопіювала образ матері, фанати ахнули
Також Politeka писала, що Джолі нагадали, якою спокусливою вона була раніше, фото