Відомий український артист Віктор Павлик записав емоційне поводження з величезним букетом червоних троянд до своєї молодої дружини Каті Репяховой.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Нещодавно у нього народився син-Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой.

Так, на цей раз Катя Репяхова опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона засвітила свого чоловіка Віктора Павлика після концерту, який тримає величезний букет червоних троянд. Також він робить звернення для своєї молодої дружини після скандалу з його екс-дружиною.

"Які квіти вчора подарували Віктору Франковичу після концерту", - підписала фото Катя Репяхова.

"Для всіх передплатників моєї Каті. Зая, спасибі тобі за Мішу, спасибі тобі за все, спасибі за любов. Ці квіти для тебе. Люблю тебе", - зізнався Віктор Павлік своїй молодій дружині.

Нагадаємо, між колишньою і новою дружиною Віктора Павлика на публіці влаштували скандал. Це сталося через те, що колишня дружина артиста Лариса Созаєва зажадала у нього виплати по кредиту за квартиру, в якій вони раніше проживали. І також вона звинуватила свого колишнього чоловіка і його нову дружину Катю Репяхову в тому, що через них вона втратила свого сина Павла. Варто відзначити, що хлопець помер в 2020-му році через хворобу.

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