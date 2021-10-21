Відома українська актриса і головна героїня 1-го сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина збентежила своїм танцем Сергія Притулу на"Україна має талант".

Як передає Politeka.net, шоу "Україна має талант" вже з'явилося на телеекранах. Канал "СТБ" повністю поміняв суддівський склад. Новими суддями стали відомий телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот. Також, варто відзначити, що новим ведучим шоу став Григорій Решетник.

Так, цього разу на сторінці шоу "Україна має талант" опублікували нове відео. На кадрах Ксенія Мішина влаштувала танці верхи на суддівському столі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось в такому темпі танцю з Ксенією Мішиною, ми наближаємося до головної прем'єри цієї осені!😍



Вже 23 жовтня о 19:00 дивись новий сезон легендарного шоу «Україна має талант»! Буде настільки гаряче, наскільки можливо!🔥",- прокоментували на сторінці.

Також видно, що Ксенія Мішина своїм танцем збентежила Сергія Притулу, і в один момент він відвернувся в інший бік.

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