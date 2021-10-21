Відома телеведуча Леся Нікітюк після гучної вечірки похвалилася подарунками, які отримала від друзів у свій день народження.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк днями шумно відгуляла свій день народження - зірці виповнилося 34 роки. Своє свято вона відзначила з розмахом - з ранку поділилася в Instagram чарівною фотосесією в піжамі з повітряними кульками і тортиком, а ввечері закотила розкішну вечірку в стилі диско 90-х.

Тепер же Леся в сторіс показала відео, в якому розбирає подарунки від гостей, які отримала на свій день народження. Так, серед іншого телеведуча показала великий "бабусин" сервіз, стилізований під епоху минулого століття, який повинен нагадувати Лесі про її походження.

Також подруга піднесла ведучій колекційну ляльку Барбі, про яку Леся мріяла з дитинства. Серед подарунків також є затишний махровий халат від відомого бренду, два крутих штопори, багато брендових прикрас і квітів.

"Бабусин сервіз, лялька Барбі, підвіски, халатик і два Штопори", - коментує Нікітюк свої подарунки, демонструючи їх на відео.

Нагадаємо, Нікітюк у блискучому комбінезоні не стримала почуттів після вдалого свята: "Ну харашо ж було!".

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