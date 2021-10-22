Відомий співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес зробив важливе оголошення про свою творчість.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру.

Так, на цей раз чоловік Дорофєєвої опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Володимир Дантес в незвичайному для себе образі. На ньому чорно-білий піджак, в якому видно торс і червоні штани. Також свій образ співак доповнив яскравим макіяжем очей і різними аксесуарами. Під фото він оголосив про те, що в грудні відбудеться його перший сольний концерт у Києві.

"Мій шостий!😱



Зовсім недавно я спілкувався з командою і ми говорили про це. Я сказав:

- Господи, це ж уже три роки минуло!

і мене поправили:

- Два, Володимир.



Я зупинився на секунду і зрозумів, який крутий темп ми взяли. Як багато зробили музики, ефірів, шоу, своїх проектів.



І один з них ось уже перед вами. Разом з кліпом на пісню "Грустные танцы" розповім вам ще й про мій перший сольний концерт, який відбудеться в Києві 2 грудня.



Про нього я розповім трохи докладніше пізніше, а поки гляньте кліп за посиланням в шапці профілю. Пісня на всіх музичних майданчиках - вже завтра!",- заявив Володимир Дантес.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Ну, можна витримати цю зухвалість?", "Ось на такого Дантеса я, мабуть, гляну...", "Я подумала Це Манескін", "Даміано Давид, разлогінься", "На Монескін схожий".

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