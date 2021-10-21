Відома гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася в мережі кадрами зі зйомок шоу "Україна має талант", де стала запрошеною суддею.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва стала запрошеною суддею шоу "Україна має талант" і приєдналася до трьох інших суддів – Євгена Кота, Ксенії Мішиної та Сергія Притули. Кадри зі зйомок спортсменка показала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках видно, що для виходу в люди Лілія підібрала стильний образ, який підкреслив всі її принади. На ній смарагдовому плаття на тонких бретельках з відкритими плечима, поверх якого вона одягла білосніжним піджак. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Подкопаєва поділилася своїми враженнями від участі в шоу: "Я відчула божевільний захват від учасників, яких мені пощастило побачити і оцінити на кастингу. І в який раз переконалася, що українці - неймовірно креативна, працелюбна і талановита нація, яка вміє мріяти по справжньому".

А користувачі тут же почали коментувати новий образ зірки спорту, засинаючи її компліментами: "Дуже чекаємо випуск з вами", "Ліля, ви з роками все шикарніше", "Вітаю! Буде захоплююче!", "Ліля, ви прикраса суддівства", "Красуня".

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