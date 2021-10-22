Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка 19 жовтня відсвяткувала 34-й день народження, показала, як проходило торжество, опублікувавши фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною вітчизняною телеведучою, яка блищить у шоу " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а також інших. Кілька днів тому Нікітюк відсвяткувала 34-й день народження. Зірка в соціальній мережі Instagram показала, як відсвяткувала цю важливу дату.

На фото Леся з'явилася в яскравому рожевому платті, а зверху накинула шубку. Нікітюк на першому фото раділа конфетті, на другому намагалася задути свічки, а на останньому фото - кусає шматочок торта з досить кумедним виразом обличчя.

"Друзяшки, якщо погортати ці фото, відразу розумієш яка я людина:

1 я радію кожному моменту!

2 я завжди намагаюся робити неможливо (ну ті свічки навіть вітер не може задути)

3 я просто думала що фотограф вже пішов", - написала Леся.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Друга фотографія Леся", " всі фото просто вогонь. Люблю таких людей як ви (трошки залишилися дитиною це так круто)", " Ахаха. Леся-ти неймовірна", "1 фото - подумала, що Адель".

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