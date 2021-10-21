Актор Сергій Писаренко, зірка " Дизель шоу "і команди КВН" повітове місто", показав фотографію з Росії, поділившись з фанатами.

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко є популярним українським артистом. Зірка став відомим, беручи участь в команді КВК" повітове місто", де також був і популярний актор Станіслав Ярушин, який зіграв роль багатія в"універі". Сергій активно знімається у фільмах, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс в Instagram Сергій з'явився разом з іншими людьми на тлі пам'ятника в Рязані. Всі обіймалися, позуючи перед фотографом.

"Ось така банда увірвалася в Рязань", - написав Сергій.

А до цього Писаренко показав, як роздягався на сцені. Поруч з Сергієм стояв його друг Євген Нікішин.

"Чим старше стаю чим більше бажання роздягнутися на сцені...... хоча зовнішньої загрози все менше і менше", - написав Сергій.

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