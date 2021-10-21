Відомий продюсер Потап показав кохану дружину Настю Каменських в купальнику на відпочинку і змусив з ним танцювати на камеру.

Як повідомляє Politeka.net, відомий репер і продюсер Олексій Потапенко з нагоди річниці розпису з дружиною Настею Каменських відвіз її на відпочинок в теплу країну. Схоже, парочка весело проводить час на пляжі і знімає тік-ток відео, яке Потап заодно показав своїм шанувальникам в Instagram.

У новому ролику Олексій і Настя відображені в пляжних нарядах, власне на пляжі. Вони забавно танцюють перед камерою, підігруючи один одному. Каменських з'явилася в об'єктиві в червоному мікро-купальнику, виблискуючи принадами і засмаглою шкірою. У коментарях деякі відзначили, що співачка сильно тягне живіт, щоб здаватися стрункішою. Хтось із користувачів порадив їй: "Настя, видихай".

У підписі до публікації Потап поділився порадами про те, як розвивати свої сильні сторони: "Перш за все потрібно знати свої сильні сторони, а для цього потрібно знати самого себе! Коли ви дізналися, на що ви здатні, почніть це застосовувати, але пам'ятайте дорога ложка до обіду! Розвивайте свої сильні сторони і робіть зі слабких - сильні!".

Нагадаємо, Настю Каменських і Потапа підняли на сміх за безглузді танці: "Ведмідь і Маша після другого щеплення".

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