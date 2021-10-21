Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка стала новою ведучою Тревел-програми "Орел і решка", поділилася новим відео.

24-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмкадри з нового кліпу, який вийшов досить динамічним і викликав бурхливу реакцію, передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

"Без сну. Рада нарешті поділитися новим кліпом»Без сну"! Вдячна всій команді. Насолоджуйтесь! ❤ ",- написала співачка.

На пост відреагувала і телеведуча Леся Нікітюк, в коментарях вона залишила сердечка.

"Кліп просто відвал голови, ми нудьгували«," Урааа! Вітаю ❤ " « "Мішель, пісня дуже крута«," це нереально круто«,» Мішель, ви дуже незвичайна дівчина«, " Мішееель😍 це дуже круто!", "Мішель трек вогонь дуже гаряче🔥 🔥 🔥", " образи «так подобаються😍 😍 з кісками🔥 🔥 🔥 🔥 і в кепочці», - коментують користувачі Мережі.

Нагадаємо, Мішель Андраде з "Орла і решки", засвітивши свою романтичну вечерю і спальню, зізналася в бажаннях.

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде з "Орла і решки" приголомшила екстремальною їздою на машині.

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде здивувала кадрами з діточками.