Українська співачка Оля Полякова, яка заявила про масштабний концерт незважаючи на обмеження, оголосила про швидкий вихід нової пісні, яку записувала разом з другом і колегою Дзідзьо (Михайло Хома).

Оля Полякова є популярною співачкою, яка активно веде свій блог і намагається показувати багато цікавих роликів, щоб привернути увагу. Цього разу співачка заінтригувала заявою, що стосується зустрічі з давнім другом і колегою-співаком Дзідзьо.

Як виявилося, артисти вирішили записати разом пісню і для цього Полякова поїхала до Хоми на студію:

"Їздила сьогодні до Дзідзьо на студію, ми дописували нашу пісню, яка називається «щасливі люди». Вона виходить вже дуже-дуже скоро. І Ведмедик подарував мені труфельний набір. Знає, як я люблю труфеля або труфелі, Як правильно?"- кокетливо запитала Полякова у своїх шанувальників.

З'явилася перед камерою при цьому Ольга без укладок і яскравого макіяжу, зробивши акцент виключно на своєму зверненні.

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