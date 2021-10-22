Дружина шоумена, ведучого популярних проектів "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника розповіла про свою радість, нарешті, розкривши інтригу.

Григорій і Христина Решетники вже більше 10 років разом, повідомляє Politeka.net. Пара зараз виховує трьох синів - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ в 2020-му, Олександра.

У недавніх постах в Instagram Христина навела інтриги, викликавши чутки про свою четверту вагітність. Дружина телеведучого сфотографувалася з табличкою: "Це дівчинка". Тут же в коментарях стали вітати жінку, але, як виявилося, даремно.

У новій публікації дружина Решетника розкрила інтригу:

Велике спасибі вам всім за привітання і за добрі слова, нас з Гришею дійсно не зупинити 🥰 🥰 🥰

Але поки ми радіємо щастю нашої прекрасної хрещеної @ anna.gromadtsova 🥳 🎀 🐣 ми з подругами організували сюрприз перед пологами! І тепер всі чекаємо на неї - чарівну дівчинку🎀 🎈 🎀".

"Нічого не знаємо. Всі вже чекають від Вас з Григорієм дівчинку😄 😃", "іноді жарти стають дійсністю! Щиро бажаю, щоб у вас було саме так. І четвертою була лапочка-дочка 😉❤️", " Ну...... я так чекала що це у вас дівчинка))", "вітаю Вашу хресну😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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