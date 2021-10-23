Неприємний інцидент стався під час одного з ефірів "МайстерШеф 11", який тепер бурхливо обговорюють у Мережі.
Так, конфлікт спалахнув між Віталіною - дружиною відомого шеф-кухаря і "бога м'яса" Аліка Мкртчяна і Світланою, яка 18 років пропрацювала на залізниці.
Обидві жінки були в "червоній" команді, учасникам якої, згідно з завданням, необхідно було розподілитися по місцях, починаючи з першого, - хто готує краще за всіх і далі по зменшенню кулінарного таланту.
Віталіна опинилася на 4-му місці, а Світлана на п'ятому. Вже стоячи перед суддями "МайстерШеф", остання висловила своє невдоволення, зазначивши, що повинна знаходиться між "трійкою і четвіркою". Віталіна, добра душа, взяла й віддала опонентці своє місце.
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Пізніше дівчина розплакалася і пояснила чому: "Я не хотіла сперечатися, я просто зняла цей значок і віддала Світі, тому що не впевнена в собі, не вмію відстоювати себе - ось і все. Прийшла на "МайстерШеф" навчиться бути сильнішою, відстоювати свою точку зору, а, за підсумком, знову не виходить".
Користувачі кинулися коментувати ситуацію:
"нуу не знаю, мене Світа з першої серії бісить, слизька вона якась (("
"Віталіночка, ти найкраща. Ти супер мама. Ти розумничка, не плач. А Світа крокує широкими кроками через всіх. Для неї вас не існує. Бачу ціль, не бачу перешкод. Це Світа"
"Ну ні, Віталіна не сильний учасник, мила так, але в кулінарії ні!"
"Світла дуже єхидна і підла, може брехати, вигороджуючи себе"
"А що не так то? Віталіна сама віддала Світі номерок, Світа лише сказала, як себе оцінює"
"Якийсь цирк ... з обох сторін"
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