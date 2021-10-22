Відома танцівниця і хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розкритикувала танці в новому ефірі, публічно звернулася до чоловіка і розповіла, чому вони все ще живуть разом.

Знаменита танцівниця вирішила назвати чоловікові публічно причини, через які вони живуть у шлюбі і вельми щасливо. На честь дня народження свого чоловіка, Ілона написала кілька найважливіших пунктів.

"Сьогодні тобі 30☝️мій дорогий чоловік. Я можу назвати мінімум 30 причин, чому я стала твоєю дружиною і чому ми ось уже 12 років разом,але хочу сказати головні: 1. Коханий чоловік. 2. Прекрасний батько. 3. Чоловік, який зміг приборкати левицю. 4. Друг, який завжди поруч. 5. Надійний тил і фундамент нашої сім'ї.

Бажаю тобі реалізувати всі свої амбіції, жити в кайф, бути прикладом для своїх дітей, завжди йти вперед, а я буду просто поруч. 💋❤️ Люблю тебе з кожним роком все сильніше і нескінченно вдячна тобі за наших дітей❤️ " - висловилася Ілона і розчулила фанатів.

Користувачі підтримали звернення хореографа:

"З іменинником🎉 😁; З Днем народження!!!!🎂 🎉 🎁 ; З днем народження Ванюшу. Ви дуже красива пара🥰; Вітаю з днем народження!! Щастя вам ще більшого!!; Вітаю з днем народження!!!!! Будьте завжди найщасливішими; красива; з іменником! Здоров'я і благополуччя!!🔥❤️».

Також раніше Ілона Гвоздьова опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, танцівниця потрапила в ДТП. На кадрах вона розповідає подробиці події.

"Зі мною все добре, аварія була незначна. Я не винна, мене просто наздогнав чоловік в зад мого автомобіля. Але в цілому, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову, але я хочу вам сказати, це було стрьомно", — поділилася Ілона Гвоздьова.

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