Відомі українські співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та солістка гурту Go_A Катерина Павленко похизувалися стильними нарядами під час інтерв’ю Каті Осадчій на конкурсі "Міс Україна".

Як пише Politeka.net, у Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна", на якому побувала і Катя Осадча. Телеведуча взяла інтерв’ю не тільки у переможниці, а й у зірок шоу-бізнесу.

На офіційній сторінці телепрограми "Світське життя" в Instagram опублікували фрагменти інтерв’ю зі співачками Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою та солісткою групи Go_A Катериною Павленко.

Так, на захід Катя Павленко одягнула довгу чорну сукню, яку підперезала поясом. Образ співачка доповнила макіяжем та стильними кросівками.

Тіна Кароль одягнула довгу чорну сукню-рибку з відкритими плечима та декольте. Образ доповнила макіяжем та укладкою. Зауважимо, що Тіна Кароль була однією із членів журі конкурсу.

Надя Дорофєєва постала перед камерами в латексних червоних штанах-кльош та латексному чорниму топі з відкритими плечима та глибоким декольте. До того ж, співачка зробила оригінальну зачіску та нанесла макіяж.

Сама Осадча одягнула розкішне червоне плаття та традиційний капелюшок в тон до наряду.

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