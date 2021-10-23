Відомі українські співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та солістка гурту Go_A Катерина Павленко похизувалися стильними нарядами під час інтерв’ю Каті Осадчій на конкурсі "Міс Україна".
Як пише Politeka.net, у Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна", на якому побувала і Катя Осадча. Телеведуча взяла інтерв’ю не тільки у переможниці, а й у зірок шоу-бізнесу.
На офіційній сторінці телепрограми "Світське життя" в Instagram опублікували фрагменти інтерв’ю зі співачками Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою та солісткою групи Go_A Катериною Павленко.
Так, на захід Катя Павленко одягнула довгу чорну сукню, яку підперезала поясом. Образ співачка доповнила макіяжем та стильними кросівками.
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Тіна Кароль одягнула довгу чорну сукню-рибку з відкритими плечима та декольте. Образ доповнила макіяжем та укладкою. Зауважимо, що Тіна Кароль була однією із членів журі конкурсу.
Надя Дорофєєва постала перед камерами в латексних червоних штанах-кльош та латексному чорниму топі з відкритими плечима та глибоким декольте. До того ж, співачка зробила оригінальну зачіску та нанесла макіяж.
Сама Осадча одягнула розкішне червоне плаття та традиційний капелюшок в тон до наряду.
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