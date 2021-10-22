Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), показала, як прогулялася по одній з найбільших мечетей на планеті Земля.

Як пише Politeka.net, Олексій і Настя одружилися в 2019 році, а до цього довгий час співали в дуеті. Зараз артисти зайняті сольними кар'єрами. Потапенко створює музику під псевдонімом ПТП, а Каменських стала NK. Нещодавно пара поїхала в подорож. Спочатку зірок можна було побачити в столиці Іспанії-Мадриді, а тепер Олексій і Настя знаходяться в ОАЕ.

Каменських на нових сторіс розповіла, куди вирішила відправитися з Потапенко:

"Ми приїхали подивитися на одну з найзнаменитіших мечетей в Арабських Еміратах, це в місті Абу-Дабі. І нас змусили одягнутися, наприклад попереду мене йде шейх. І цей шейх хоче, щоб я таке носила кожен день, йому подобається що я закрита і відкриваюся тільки для нього. Але, Леха, фігушки".

Також Настя опублікувала пост, в якому Олексій зробив селфі під час прогулянки по мечеті шейха Заїда, яка входить в десятку найбільших мечетей на планеті Земля.

"Обожнюю подорожувати з тобою, Олексій Потапенко", - написала Каменських.

"Ви як Аладдін і Жасмин", - написав один з фанатів під фото.

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