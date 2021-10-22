Зірка мережі розповіла про важливе

Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, порадувала цікавою звісткою, опублікувавши фото з пологового будинку.

Відома блогерка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим, пише Politeka.net.

Примітно, що Квіткова разом з Добриніним активно працюють незважаючи на те, що у них недавно з'явився син, Лев.

На новому фото в Instagram Квіткова здивувала новим фото з пологового будинку. Дружина "холостяка" приголомшила звісткою про поповнення.

"Сьогодні з пологового будинку виписали мою кращу подружку. У мого брата і Лінки народилася друга дитинка", - написала Даша.

Зазначимо, зараз Даша і Микита відпочивають в Туреччині разом з дитиною, звідки публікують різні кадри свого проведення часу.

Зокрема, за словами Квіктової, всього за кілька днів на морі малюк вже підріс.

А нещодавно сім'я проводила час у Парижі. Даша розповіла, що між відпочинком на морі і у Франції є колосальні відмінності.

"Якщо в Париж ми з маленькою дитиною більше не поїхали б, а ось на пляж ми б обов'язково з'їздили, тому що, малому тут дуже подобається... він кайфує, спить на свіжому повітрі", - розповіла блогерка.

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