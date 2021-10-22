Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, порадувала цікавою звісткою, опублікувавши фото з пологового будинку.
Відома блогерка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим, пише Politeka.net.
Примітно, що Квіткова разом з Добриніним активно працюють незважаючи на те, що у них недавно з'явився син, Лев.
На новому фото в Instagram Квіткова здивувала новим фото з пологового будинку. Дружина "холостяка" приголомшила звісткою про поповнення.
"Сьогодні з пологового будинку виписали мою кращу подружку. У мого брата і Лінки народилася друга дитинка", - написала Даша.
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Зазначимо, зараз Даша і Микита відпочивають в Туреччині разом з дитиною, звідки публікують різні кадри свого проведення часу.
Зокрема, за словами Квіктової, всього за кілька днів на морі малюк вже підріс.
А нещодавно сім'я проводила час у Парижі. Даша розповіла, що між відпочинком на морі і у Франції є колосальні відмінності.
"Якщо в Париж ми з маленькою дитиною більше не поїхали б, а ось на пляж ми б обов'язково з'їздили, тому що, малому тут дуже подобається... він кайфує, спить на свіжому повітрі", - розповіла блогерка.
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