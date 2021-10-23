Олексій Потапенко (Потап) з дружиною Настей Каменських відправився в подорож по ОАЕ, порадувавши фанатів цікавими кадрами.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко одружився на Насті Каменських у 2019 році. Пара живе в заміському будинку під Києвом, де їх сусідами стали Юрій Горбунов і Катя Осадча. Нещодавно Потап і Настя полетіли на відпочинок до Іспанії, а тепер перебралися в Об'єднані Арабські Емірати. Потап у своїх сторіс в Instagram показав, як готується до відвідування мечеті в Абу-Дабі.

"Тільки не кажи, Що я змусив тебе одягнутися в таке", - сказав Потап.

"Так, змусив, хоче собі купу дружин, щоб я взагалі не виходила, сиділа вдома, ось так от закрилася", - розповіла Настя.

"Ну я питаю, А у вас одна дружина, а можна чотири, а можна ще три дружини", - пояснив Потап.

"А ти так подобаєшся мені, щось в цьому є", - похвалив Настю в наряді Потап.

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