еукраїнська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич зустрілася з відданим шанувальником після концерту і схвилювала учасників проекту побаченням з ним.

Знаменита співачка в перерві між зйомками встигала також і давати концерти, їздити виступати і хвилювати фанатів своїми образами. Після одного з виступів Злата зустрілася з шанувальником, який здивував її розкішним букетом.

"Пам'ятаєш мене? - запитує чоловік у відео Огневич. Анонс з кадрами ревнощів чоловіків і поїздки Злати чимало заінтригував шанувальників.

«Чи готові чоловіки миритися з увагою шанувальників Холостячки-зірки? Дивіться сьогодні!» - пишуть в мережі.

Шанувальники почали міркувати про поведінку чоловіків на проекті, а також про те, як бути з несподіваною зустріччю Злати і шанувальника після концерту.

"Че то вона не цікава, Мішина крутіше🔥; Боже, ну СТБ просто професіонали своєї справи, кожне промо як в турецьких фільмах, не вистачає мафії і стрільби ахха молодці, намагаються 👏; було б за кого; такий цирк🤦 🏻 цей сезон холостячка повний провал; роблять все, що б пропадав інтерес з кожним випуском👏».

Також на телеканалі СТБ відбулася прем'єра другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", героїнею якого стала відома співачка Злата Огневич. На офіційній сторінці проекту в Instagram часто розповідають подробиці шоу. Цього разу в Мережу виклали відео романтичного побачення Огневич зі львівським бізнесменом Дмитром Шевченком.

"Дмитро відкрився для Холостячки з зовсім іншого боку. Чоловік відкинув всю скромність і поділився з нею своїми почуттями 🥰

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Огневич в брючному костюмі показала непідробні емоції: "кайфувати просто".

Нагадаємо, що Злата Огневич розкрила закулісну правду про" холостячку": "всі учасники зйомок...".

A ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич розкрила головний секрет своєї жіночності: "прийшов момент, коли я...".