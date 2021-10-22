Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно оголосила про вихід нової пісні, заінтригувала особистим відео з букетом квітів.

Тіна Кароль в цьому році почала натякати на те, що вже нарешті готова до нових відносин. Тепер зірка всіляко демонструє свій новий образ і розповідає про себе помітно більше.

Почала Кароль також вести свій Тік-струм і записувати відео перед концертами або навіть вдома. Інтригуючий пост з пишним букетом квітів в руках привернув увагу аудиторії. Як і очікувалося, покрасувалася букетом Тіна під свою пісню.

У мережі тут же засипали артистку не тільки компліментами, але і жартами про " колишнього»:

"Вона купила собі З сама, щоб позлити колишнього; Тиночка, як з весільним букетом; Тіна Григорівна, яка ви щаслива для щойно звільнилася з відносин жінки; стане нам хоч щось зрозуміло?; Квіти від колишнього?; Навіщо кидати квіти? Якщо вільна, то що, все можна чи що?».

Нагадаємо, днями артистка вирушила до Великобританії, де в престижній школі Repton Preparatory School навчається її 12-річний син Веніамін.

Відомо, що хлопчик за кордоном відмінно вивчив рідну мову, він відвідує клуб, в якому танцює український гопак і співає народні пісні. Також хлопець займається музикою і спортом.

У своєму новому сторіс Тіна Кароль похвалилася фігурою в довгій чорній сукні і кросівках, а образ завершила жовтою сумочкою на стегнах. Співачка показала себе у великому дзеркалі.

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