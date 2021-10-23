Співак і актор DZIDZIO (Михайло Хома) після гучного розлучення зі SLAVIA (Ярославою Притулою) розговорився про особисте життя, відповівши на питання, чи з'явилася у нього нова кохана.
37-річний артист у коментарі ТСН зізнався, що весь час приділяє кар'єрі і йому зараз не до романтики. DZIDZIO та SLAVIA нещодавно розлучилися після 20 років відносин і семи років офіційного шлюбу.
За словами DZIDZIO, він поки не помічає представниць прекрасної статі: "Моє серце зайняте роботою".
Однак, зробив припущення, яка жінка йому може сподобатися.
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"Бачу поруч з собою милу жінку. Не дарма ж кажуть, мила - це коли серцю мила, і розуму, і голові. Коли можна побути разом і наодинці. Тобто мила людина повинна бути", - уточнив Михайло.
Зазначимо, днями відбувся допрем'єрний показ пригодницької комедії-квесту "Де гроші" за участю DZIDZIO. Артист похвалився кадрами з заходу у своєму мікроблозі в Instagram.
Хома нагадав, що прем'єра фільму призначена на 21 жовтня і закликав користувачів підтримати українське кіно.
На кадрах DZIDZIO засвітився з колегою по знімальному майданчику Адою Роговцевою, ведучою Катею Осадчою і співачкою Олею Поляковою.
"Фільм топчик!!! Всім раджу подивитися!"; "Молодці 👏"; "Ада Роговцева - діамант цього фільму🔥"; "Фільм на висоті! Знятий ідеально!) Натхнення і творчості! Не зупиняйся)))", - коментують в Мережі.
Нагадаємо, DZIDZIO на шоу "Маска" вирішив переплюнути Полякову і Каменських
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