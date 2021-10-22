Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, поїхала на зйомки нового фільму кілька днів тому, убила видом поруч з популярною моделлю і блогером Кім Кардашьян.

Кім Кардашьян і Дженніфер Лопес є давніми знайомими, які вже не раз з'являлися разом на різних зйомках. Співачка і модель вважаються одними з найбільш обговорюваних зірок у світі.

Навколо цих жінок завжди багато скандалів і незручних ситуацій, проте вони як і раніше вважаються досить популярними. Нещодавно Кім святкувала день народження, тому шанувальники вирішили згадати останні зустрічі Дженніфер і Кім з її сімейством.

Деякі шанувальники помічають, що 52-річна знаменитість виглядає навіть молодше Кірдашьян:

"З днем народження чудову Кім К. ми тебе любимо ❤; уявіть, що ви сидите з нею у вітальні; Дженні виглядає молодше Кім, добре!; З Днем Народження і багато інших благословень❤; дивовижні, як дівчата-суперниці; Вау, дві приголомшливі красиві жінки".

Раніше Дженніфер вирішила показати перші промо-кадри зі зйомок нового фільму, в якому тепер бере участь. Не так давно зірка оголосила про нову роботу, в якій збирається постати з нового боку.

Серйозний образ, без звичних коротких суконь і спокусливих костюмів чимало здивував шанувальників. Справа в тому, що Дженніфер вперше бере за серйозну роль і учасника безпосереднього планування зйомок і одночасно актриси, яка повинна зіграти досить незвичний для себе образ.

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