Учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, Олег Плахотник, після знайомства з Михайлом Заливако і його обраницею, розповів все, що думає про їхні любовні стосунки.

Герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако вибрав на проекті учасницю Анну Богдан, пише Politeka.net. Після завершення зйомок пара продовжила будувати відносини.

Закоханих часто запрошують на пост-шоу "Як вийти заміж", де днями вони зустрілися з учасником "Холостячки" Олегом Плахотником.

Останній, познайомившись з Анною і Михайлом, розповів у своєму Instagram, розповів правду про їхні стосунки.

"Це дуже складно, побудувати справжні, щирі стосунки - ось так привселюдно, коли ти практично 24/7 під прицілом телекамер і мільйонної армії телеглядачів... Попри все, я трохи дитина в душі, і я вірю в чудеса...",- написав учасник шоу.

За словами Плахотника, кожен день Богдан і Заливако доводять, що любов на проекті можлива.

"Я не один раз бачив, як вони спілкуються між собою, як дивляться, торкаються один одного…

Це так здорово і нереально мотивує - спасибі вам", - написав чоловік.

Також він додав, що Заливако набагато приємніше і симпатичніше в житті, ніж на екрані.

"Ви для мене приклад і мотивація… І... я по-хорошому вам заздрю", - зазначив Олег.

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