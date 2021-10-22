Учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, Олег Плахотник, після знайомства з Михайлом Заливако і його обраницею, розповів все, що думає про їхні любовні стосунки.
Герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако вибрав на проекті учасницю Анну Богдан, пише Politeka.net. Після завершення зйомок пара продовжила будувати відносини.
Закоханих часто запрошують на пост-шоу "Як вийти заміж", де днями вони зустрілися з учасником "Холостячки" Олегом Плахотником.
Останній, познайомившись з Анною і Михайлом, розповів у своєму Instagram, розповів правду про їхні стосунки.
"Це дуже складно, побудувати справжні, щирі стосунки - ось так привселюдно, коли ти практично 24/7 під прицілом телекамер і мільйонної армії телеглядачів... Попри все, я трохи дитина в душі, і я вірю в чудеса...",- написав учасник шоу.
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За словами Плахотника, кожен день Богдан і Заливако доводять, що любов на проекті можлива.
"Я не один раз бачив, як вони спілкуються між собою, як дивляться, торкаються один одного…
Це так здорово і нереально мотивує - спасибі вам", - написав чоловік.
Також він додав, що Заливако набагато приємніше і симпатичніше в житті, ніж на екрані.
"Ви для мене приклад і мотивація… І... я по-хорошому вам заздрю", - зазначив Олег.
Раніше Politeka писала, що незнайомець "викрав" Злату Огневич прямо з-під носа учасників Холостячки
Нагадаємо, що обраниця "Холостяка" Анна Богдан зізналася, що зробила зі своїм обличчям заради краси
A ще Politeka повідомляла, що "холостяк" Заливако і Богдан поскаржилися на здоров'я після поїздки в Чорнобильську зону
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