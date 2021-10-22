Дружина Дмитра Монатіка, Заслуженого артиста України, Ірина показала, як зірковий чоловік викликав неоднозначну реакцію у сина, чим повеселила Надю Дорофєєву.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком, який нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України. У Дмитра є дружина Ірина, з якою Монатік виховує двох синів. Дружина Дмитра вирішила записати відео, в якому показала, яка є проблема у одного з синів.

На відео Дмитро грав у гру, в якій робив вигляд, що їсть хот-доги. Девайс визначив, що за певний відрізок часу Монатік з'їв 11 хот-догів. У цей момент на нього подивився маленький син з досить неоднозначним поглядом. Як можна зрозуміти, Дмитро переміг рекорд сина, тому хлопчик так і дивився на тата.

"У кожного своя дієта)

Коли увійшов в кураж і раптово побив рекорд дані. Як бачите, з програшами у нас поки складно... всім продуктивної п'ятниці!",- написала Ірина.

"Супер смішно, з програшами у нас проблеми", - додала дружина зірки.

"Ахахаха", - написала Надя під відео.

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