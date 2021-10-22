Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала яскраве пляжне фото, на якому постала в маленькому жовтому купальнику і засвітила свою фігуру вперше після народження сина.

Даша Квіткова почала активно вести Instagram після перемоги в шоу, тепер дівчина успішно займається блогом і розповідає про життя. Після народження дитини практично всі теми звелися до її сина і того, як вона приходить у форму після пологів.

Цього разу Квіткова засвітила свій пляжний образ, вперше показавши живіт після народження сина.

"Не змовляючись вийшли до басейну в однакових купальниках🤍 відразу згадала типові ситуації, коли зустрічаються на івентах дві дівчини в однакових сукнях. Ваші дії?😅 » - написала Квіткова.

Користувачі підтримали яскравий кадр Даші і написали багато компліментів:

"Порадію, що у людини відмінний смак😍 😂; коли Твої найулюбленіші блогери на одній фотці; у, це сонячно🌞; дівчатка...Ви лялечки! 😍 🔥 ; Брати харизмою 😅 🔥 ніяково вийшло; такі красиві😍; я тільки рада таким подібностей😂; підійду, 👏по вітаю і привітаюся, і потім з фоткаюсь».

Раніше ми писали, що зараз сім'я відпочиває в Туреччині, де з ними стався цікавий випадок, після якого Микита і Даша влаштували "розборки" прямо на вулиці.

Як виявилося, Микита Добринін забув телефон дружини на шезлонгу.

"У перший же день, в перші ж години на нашому відпочинку, ми практично втратили Дашин Новий 13-ий "Айфон"", - розповів Добринін з посмішкою на обличчі.

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