Українська співачка Оля Цибульська, суддя шоу "Співають всі", показала свого коханого чоловіка, обличчя і особистість якого приховує, викликаючи різні суперечки і обговорення.
Оля Цибульська ще в шкільні роки познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Олександром, передає Politeka.net. За словами зірки, це її перше кохання.
Співачка переїхала до Києва з Рівненської області будувати кар'єру, а її коханий залишився вдома. У пари почалися відносини на відстані. Настав важкий період, і Цибульська навіть захопилася іншим, але Олександр зробив все, щоб їхні стосунки заграли новими фарбами. Відтоді пара разом, одружилася і виховує маленького сина Нестора.
Зірка не розкриває особистості чоловіка і приховує його обличчя, викликаючи масу суперечок в мережі. Деякі навіть припускають, що у Цибульської насправді нікого немає, а дитину вона нібито народила від свого кума та колеги - Дзідзьо.
Зрідка співачка публікує фото чоловіка, й традицій не змінює - скрізь приховано його обличчя. Так і на новому фото артистка показала Олександра на шезлонгу, який прикрився рушником.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Екс-дружина Позитива з "Время и Стекло" в маленькому купальнику побешкетувала під душем: "Вічно сяюча Венера"
Олена Кравець показала підрослих близнюків і розкрила їх суперздатність: "О, дивіться..."
Товстолес, Кекелія, Сопонару та інші зірки "Жіночого кварталу" в негліже неприємно здивували: "Світ збожеволів"
Українці ополчилися проти "Україна має талант" через Притулу: "Господи, знову..."
Також в іншому пості Цибульська міркувала, як пережити розчарування в людях:
"Нарешті прийняти, що люди навколо не зобов'язані всі тебе любити, поважати і носити на руках... Класно писав Кузьма: "Люди, як кораблі". Круто якщо щастить плисти довго поруч".
Нагадаємо, що Оля Цибульська показала єдиного сина, в мережі переполох
Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська розповіла про хамську витівку відомого співака
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська розкрила свої домашні слабкості