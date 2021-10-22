Українська співачка Оля Цибульська, суддя шоу "Співають всі", показала свого коханого чоловіка, обличчя і особистість якого приховує, викликаючи різні суперечки і обговорення.

Оля Цибульська ще в шкільні роки познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Олександром, передає Politeka.net. За словами зірки, це її перше кохання.

Співачка переїхала до Києва з Рівненської області будувати кар'єру, а її коханий залишився вдома. У пари почалися відносини на відстані. Настав важкий період, і Цибульська навіть захопилася іншим, але Олександр зробив все, щоб їхні стосунки заграли новими фарбами. Відтоді пара разом, одружилася і виховує маленького сина Нестора.

Зірка не розкриває особистості чоловіка і приховує його обличчя, викликаючи масу суперечок в мережі. Деякі навіть припускають, що у Цибульської насправді нікого немає, а дитину вона нібито народила від свого кума та колеги - Дзідзьо.

Зрідка співачка публікує фото чоловіка, й традицій не змінює - скрізь приховано його обличчя. Так і на новому фото артистка показала Олександра на шезлонгу, який прикрився рушником.

Також в іншому пості Цибульська міркувала, як пережити розчарування в людях:

"Нарешті прийняти, що люди навколо не зобов'язані всі тебе любити, поважати і носити на руках... Класно писав Кузьма: "Люди, як кораблі". Круто якщо щастить плисти довго поруч".

Нагадаємо, що Оля Цибульська показала єдиного сина, в мережі переполох

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