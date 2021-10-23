Молода переможниця шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, як вирушила на Розкішний відпочинок в Париж і як тепер проводить там час в ресторанах.

Даша Ульянова після фіналу шоу не залишилася зі своїм обранцем Максом Михайлюком, проте змогла прославитися і запам'ятатися безлічі українців. Тепер дівчина веде блог, в якому розповідає про своє життя.

Цього разу Ульянова зацікавила знімками з відпочинку. Як виявилося, дівчина вирушила в розкішну відпустку в Парижці і тепер поспішила показати безліч фото звідти. У ресторані Ульянова добре провела час, порушуючи правила свого харчування і випиваючи шампанське з ранку:

"Добре! Це звичайно не вівсянка, до якої я себе, до речі, привчила» - прокоментувала свої фото Даша.

Після цього вона поділилася множинними кадрами з відпочинку в ресторані, а також знімками з поїздки біля Ейфелевої вежі.

Відзначимо, ми також писали, чтр зараз дівчина пробує себе в різних сферах і якийсь час не говорила про себе, посилаючись на зайнятість і небажання показувати якийсь занепад сил. Зараз Ульянова стала телеведучою на популярному шоу, де відзначилася не тільки бездоганним знанням української мови.

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