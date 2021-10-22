Сценарист "Квартал 95" і блогер Олександр Еллерт, який переміг у шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною, показав своє нове захоплення.

Як пише Politeka.net, Сценарист " Квартал 95 "Еллерт вирішив спробувати завоювати серце Ксенії Мішиної, прийшовши на проект"Холостячка". І Олександру вдалося перемогти, після чого пара будувала стосунки поза проектом. Але через деякий час Мішина і Еллерт розійшлися, а недавно примирилися. При цьому Олександр активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Еллерт сидів біля стінки, тримаючи в руці ракетку. Як можна помітити, Олександр все ще не збрив вуса.

"У мене з'явився новий кайф.

Сквош‼️

Пару тижнів тому, після чергового: "у сквош хочу спробувати. Може в понеділок⁉️ ",- написав Олександр.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Він ще й абонемент в зал річний купує", "Татушка, несподівано", "вуса тобі не дуже йдуть, але все одно красень", "а вуса тобі дуже навіть йдуть", "Ого, волохатик".

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