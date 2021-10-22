Сценарист "Квартал 95" і блогер Олександр Еллерт, який переміг у шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною, показав своє нове захоплення.
Як пише Politeka.net, Сценарист " Квартал 95 "Еллерт вирішив спробувати завоювати серце Ксенії Мішиної, прийшовши на проект"Холостячка". І Олександру вдалося перемогти, після чого пара будувала стосунки поза проектом. Але через деякий час Мішина і Еллерт розійшлися, а недавно примирилися. При цьому Олександр активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Еллерт сидів біля стінки, тримаючи в руці ракетку. Як можна помітити, Олександр все ще не збрив вуса.
"У мене з'явився новий кайф.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист: "Назавжди залишиться в серці"
Тіна Кароль, Тан і Плакидюк обрали найкрасивішу дівчину: як виглядає нова "Міс Україна"
Зірка "Дизель шоу" Писаренко помчав до Росії, здивувавши кадрами: "Банда увірвалася в Рязань"
16-річний переможець "Співають всі" змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць: "Боже, як можна"
Сквош‼️
Пару тижнів тому, після чергового: "у сквош хочу спробувати. Може в понеділок⁉️ ",- написав Олександр.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"Він ще й абонемент в зал річний купує", "Татушка, несподівано", "вуса тобі не дуже йдуть, але все одно красень", "а вуса тобі дуже навіть йдуть", "Ого, волохатик".
Нагадаємо, друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною
Також Politeka повідомляла, що Мішина у весільній сукні та фаті показала, яка шалена наречена з неї вийшла
А ще Politeka писала, що Еллерт після примирення з Мішиною осоромився новим експериментом із зовнішнім виглядом