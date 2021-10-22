У мережі показали кумедне відео, на якому крупним планом видно обличчя зіркових детективів другого сезону шоу "Маска", прем'єра якого відбудеться в суботу, 23 жовтня.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці грандіозного шоу "Маска" в Instagram опублікували кумедне відео, в якому крупним планом показали самі надзвичайні реакції зіркових детективів на персонажів. Схоже, по той бік, на сцені виходять зірки в масках, а детективи так бурхливо на них реагують.

Однією з найбільш незвичайних реакцій була в Олі Полякової, у неї буквально відвисла щелепа від побаченого на сцені. Не залишився байдужим і більш спокійний у всіх ефірах першого сезону "Маски" Андрій Данилко, на його обличчі читається замішання і гострий інтерес. Своїми реакціями відзначилися також Настя Каменських і Дзідзьо, на їхніх обличчях теж видно здивування і нерозуміння.

У підписі до публікації говориться: "Так-так, здивувань буде багато! Це ж найзагадковіше шоу країни - МАСКА. Дивіться оригінальний формат на каналі "Україна" завтра, 23 жовтня, о 21:00. Це буде неймовірне та унікальне дійство, яке вразить кожного! Ставте + в коментарях, якщо будете дивитися прем'єру другого сезону гіпершоу маска подивимося скільки нас".

Користувачі відразу почали коментувати нове відео з улюбленими зірками: "А Олега Анатолійовича нічим, схоже, вже не здивувати", "Чекаю з нетерпінням і буду дивитися", "А Олег Винник вже нічому не дивується", "Навіть не знаю, чи є такі, хто не чекають, це фантастичне шоу!", "Уже не можу дочекатися, обов'язково буду дивитися".

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