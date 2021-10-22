Співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з Володимиром Дантесом, показала себе без одягу, акцентувавши увагу на головному.
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва нещодавно випустила пісню" наречена " разом зі Скриптонітом. Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Надя була без одягу і білизни. Зірка стояла перед дзеркалом у ванній, прикриваючи найголовніше.
"Те, що найважливіше....
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Тіна Кароль, Тан і Плакидюк обрали найкрасивішу дівчину: як виглядає нова "Міс Україна"
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Закохана суддя "Майстер Шеф" Мартиновська поділилася почуттями і романтичними фото: "Тримайте мене"
Олег Винник після зізнання про хворобу повідомив ще одну сумну новину: "Зараз неможливо"
Написано У мене на руці
Розшифруєш?",- написала Дорофєєва.
"Damn girl", - написав Позитив, поставивши багато знаків оклику.
Фанати поставили понад 28 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чому там написано не "латте"", "любов", "Феноменаль"," Надя, твої татуювання, це любов"," Сім'я і любов"," там нічого ховати руками", " Ой... Все?", "Так красиво"," Твори, створюй", " чому така офігенна?", "Краща співачка", "по-перше, фото віддзеркалено, по-друге, слово не повністю видно","мені здається, що там написано "cleste".
Нагадаємо, Дантес кардинально змінив образ і став схожий на зірку Maneskin
А ще Politeka писала, що Дорофєєва в домашньому вбранні показала свій гараж і розкішні авто
Також Politeka повідомляла, що здивована Дорофєєва показала, чим її радує на кухні роздягнений Дантес