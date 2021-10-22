Співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з Володимиром Дантесом, показала себе без одягу, акцентувавши увагу на головному.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва нещодавно випустила пісню" наречена " разом зі Скриптонітом. Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Надя була без одягу і білизни. Зірка стояла перед дзеркалом у ванній, прикриваючи найголовніше.

"Те, що найважливіше....

Написано У мене на руці

Розшифруєш?",- написала Дорофєєва.

"Damn girl", - написав Позитив, поставивши багато знаків оклику.

Фанати поставили понад 28 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чому там написано не "латте"", "любов", "Феноменаль"," Надя, твої татуювання, це любов"," Сім'я і любов"," там нічого ховати руками", " Ой... Все?", "Так красиво"," Твори, створюй", " чому така офігенна?", "Краща співачка", "по-перше, фото віддзеркалено, по-друге, слово не повністю видно","мені здається, що там написано "cleste".

Нагадаємо, Дантес кардинально змінив образ і став схожий на зірку Maneskin

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