Відома співачка Юлія Саніна показала чарівне фото з гримерки, на якому позує разом з підрослим сином Данилом.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна часто радує фанатів яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася з шанувальниками чарівним кадром з маленьким сином Данею.
Як видно, знімок Юлія зробила в підсвічене дзеркало гримерки, в якій вони з малюком сидять. Перед камерою співачка з'явилася в незвичайному гримі - з яскравим макіяжем, чорною помадою і зачесаним назад волоссям. При цьому на ній чорна кофта, але видно, що їй весело. Блакитноокий син артистки теж в хорошому настрої, він забавно морщить губи, злегка кривляючись в об'єктив.
Шанувальники просто в захваті від цього милого фото, Саніну і її сина засипають компліментами коментарях: "Який же Данька вже дорослий", "Які у нього очі, Боже", "Фото з Валом в чохлі", "Мамина дитина", "Які очі", "Фото втрьох", "Які милі", "Милота", "Красиві", "Неймовірні", "Ви такі прикольні, красунчики!".
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