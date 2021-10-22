Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка виглядає помітно молодше і свіже своїх років, показала молодому поколінню, як треба рухатися під ритмічну музику.

Як відомо, знаменита виконавиця прославилася не тільки своїми піснями. З молодих років Лопес захоплювалася латинськими танцями, а також спортивними танцями і займалася хореографією разом з прославленими вчителями.

Причому рік тому для зйомок чергового фільму Дженніфер навіть довелося вчитися танцювати на пілоні, а також довгий час тренуватися з хореографами, щоб особисто виконати всі трюки без дублерів.

Фанати в Instagram вирішили згадати, як Лопес добре рухається і навіть вчить цьому свою танцювальну групу і колег. Дженніфер часто влаштовує перерви з ними, тому нерідко розминається навіть на вулиці і дає тілу розігрітися завдяки завзятим танцям. Заняття Лопес не припиняє навіть у відпустці, про що пише в Instagram.

Ми також писали, що знаменита виконавиця кілька днів тому поїхала на зйомки нового фільму, в якому нещодавно отримала головну роль. Тепер знаменитість не показує в мережі нові фото, проте шанувальники самі публікують інтригуючі нові кадри.

Так, на новому фото Лопес постала в простому і одночасно з тим привабливому стилі. В обтягуючих світло-синіх джинсах і чорному гольфі артистка змогла підкреслити достоїнства кращим чином, так як нічого не приховала.

Раніше Politeka писала, що Лопес чесно показала, чи помітні у неї зморшки насправді: "вже можна заздрити"

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".

A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".