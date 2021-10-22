Поки шанувальники чекають прем'єри шоу "Маска", автори всіляко підігрівають інтерес, показуючи цікаві фрагменти проекту, після одного з таких глядачі навіть відгадали учасника.

Як пише Politeka.net, в Instagram шоу з'явилося відео виступу Кота. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

"Вау! Вже завтра о 21:00 на каналі «Україна» наш Котик здивує всіх своїм виступом😍 як думаєте, хто може ховатися під цією маскою? Пишіть свої здогадки в коментарях", - говорилося в повідомленні.

Схоже, що учасник серйозно спантеличив зіркового детектива Андрія Данилка.

При цьому глядачі практично одногалсно вирішили, що це репер і чоловік Насті Каменських, яка до речі сидить в журі, Потап.

Хоча були озвучені й інші припущення.

"Це Потап!", "Дуже мені схожий на Потапа», «це Потап або Єгор Крутоголов», «Єгор Крутоголов 100%», «Сергій Анатолійович Сивохо», "дуже схожий на Потапа", - пишуть в коментарях.

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