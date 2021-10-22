Поки шанувальники чекають прем'єри шоу "Маска", автори всіляко підігрівають інтерес, показуючи цікаві фрагменти проекту, після одного з таких глядачі навіть відгадали учасника.
Як пише Politeka.net, в Instagram шоу з'явилося відео виступу Кота. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).
"Вау! Вже завтра о 21:00 на каналі «Україна» наш Котик здивує всіх своїм виступом😍 як думаєте, хто може ховатися під цією маскою? Пишіть свої здогадки в коментарях", - говорилося в повідомленні.
Схоже, що учасник серйозно спантеличив зіркового детектива Андрія Данилка.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Подвійна трагедія: в один день обірвалися життя музикантів легендарної групи, сумні подробиці
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Закохана суддя "Майстер Шеф" Мартиновська поділилася почуттями і романтичними фото: "Тримайте мене"
Олег Винник після зізнання про хворобу повідомив ще одну сумну новину: "Зараз неможливо"
При цьому глядачі практично одногалсно вирішили, що це репер і чоловік Насті Каменських, яка до речі сидить в журі, Потап.
Хоча були озвучені й інші припущення.
"Це Потап!", "Дуже мені схожий на Потапа», «це Потап або Єгор Крутоголов», «Єгор Крутоголов 100%», «Сергій Анатолійович Сивохо», "дуже схожий на Потапа", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, учасникам шоу "Маска" загрожують величезні штрафи, за що каратимуть: "Попросили підписати контракт"
Як повідомляла Politeka, учасник шоу "Маскарад" змусив Ірину Білик червоніти: "я плавав у твоїй ванній, Малятко"
Також Politeka писала, що одружений ведучий "Маски" Остапчук розповів, як завоювати серце дівчини: "якщо нап'ється..."