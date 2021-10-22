Відома співачка Тіна Кароль, яка інтригує фанатів новим альбомом, ще й здивувала незвичайною фотосесією, виклавши знімки в мережу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка вже кілька тижнів інтригує новим альбомом, часто радує шанувальників яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу заїзду здивувала кадрами з нової незвичайної фотосесії, на яких позує в сміливому образі.

Як видно, на знімках Тіна відображена в дивовижних позах, вона ніби відчуває свою пластичність і гнучкість, демонструючи спокусливе тіло. Перед камерою зірка з'явилася в чорному комплекті - коротких шортах і топіку, який підкреслив струнку фігуру і засмаглу шкіру.

У підписі до публікації Кароль написала: "Кожна пісня нового міні-альбому адресна. Я інша тепер і не приховую більше своїх почуттів. Мій порив небезпечніший, ніж будь-коли. Нехай ці пісні заберуть вас у свій особистий secret paradise. Любіть, не боячись оступитися, і нехай звучить симфонія пристрасті в гонитві за щастям".

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