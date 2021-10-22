10-річна дочка Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Соня показала, як навчилася рухатися, порадувавши фанатів співачки.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак давно покинула Україну, почавши будувати кар'єру в Росії. У зірки є 10-річна дочка Соня, яку співачка народила від Мурата Налчаджіоглу. Дівчинка вже освоїла Instagram і регулярно радує фанатів виконавиці цікавими відео.

На новому відео Соня була у футболці і штанях. Дівчинка почала пародіювати слова в музиці, а після цього пустилася в танок, коли мелодія заграла на повну.

Фанати подивилися відео сотні разів і написали коментарі:

"Спробуй знати слова", "Сонечка, незрівнянно"," Покидай ще видоси"," Соня так схожа на маму, така ж красуня росте", " де красуня то?) стрьомна", "Соня ти красуня", " найкраща дочка На світі обіймаю ♪️ Сонечка".

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