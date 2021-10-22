Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", розчулив кадрами зі своїми батьками-Любов'ю Миколаївною та Миколою Петровичем

Як пише Politeka.net, відео хореограф показав на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Батьківський Вальс. Мелодія з к / ф "Бережись автомобіля» не випадкова, адже саме під неї тато з мамою танцювали свій перший весільний танець 49 років тому", - написав Влад.

Хореограф зазначив, що після перегляду відео батьки почали танцювати.

"У мами проблеми з колінами вже багато років, але по відео адже і не скажеш. Тому що танець-лікує. А танець з любов'ю - окрилює... Хочу назавжди запам'ятати цей день. Люблю вас! Па і Ма», - написав хореограф.

Кадри зворушили користувачів мережі. "До сліз", "як зворушливо", "це так мило", - пишуть в коментарях.

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