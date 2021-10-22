Відома українська фотограф Соня Плакидюк поділилася кадрами з червоної доріжки конкурсу" Міс Україна", на яких позує з Андре Таном.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф, експерт шоу "Супермодель по-українськи" Соня Плакидюк поділилася в сет кадрами з червоної доріжки і суддівського крісла конкурсу"Міс Україна 2021". На знімках видно, що зірка не відлипала від іменитого українського кутюр'є Андре Тана – вони поруч позували репортерами і разом сиділи в журі конкурсу.

Як видно, для світського виходу Соня вибрала цікаве чорне плаття з напівпрозорою спідницею і незвичайним верхом, а Свій образ доповнила оригінальною зачіскою, масивними сережками і акуратним макіяжем. Андре Тан, який нещодавно розлучився з дружиною, прийшов на конкурс в стильному білосніжному костюмі з чорною футболкою і лакованими черевиками, а через плече у нього висить модна сумка, теж чорна.

У підписі до фото Плакидюк написала: "Прилетіли перші звісточки з вчорашньої червоної доріжки @missukraine_official. Ми всіляко намагалися бути не тільки справедливим, але і дуже гарненьким журі. Піджидаємо ваші". У коментарях до фото не стала мовчати телеведуча Леся Нікітюк, вона написала Соні: "Красуня".

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" змусила захоплюватися Каменських: "Вино, а не вода".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила Нікітюк милим виглядом за їжею: "Боже, яка соковита".

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила зізнанням про свій гардероб: "Люди не вірили".