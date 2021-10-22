Головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав у мережі чарівне фото з коханою Анною Богдан у незвичайних образах.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська пара закоханих, яких доля звела на шоу "Холостяк" Михайло Заливако і Анна Богдан з'явилася на фото в старовинних бальних образах. Знімок Міша показав у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись враженнями від таких нарядів.

На знімку Заливако і Богдан відображені в красивому урочистому залі, схоже, саме туди вони прийшли на бал. Перед камерою екс- "Холостяк" з'явився в ошатному чорному фраку з білосніжно сорочкою цікавого крою, він виглядає дуже велично і впевнено. Поруч з ним Аня позує в пишному бальному платті старовинного фасону, яке підкреслило тонку талію і витончені плечі.

У підписі до фото "Холостяк"написав: "Це другий раз, коли я приміряю подібні наряди і опиняюся десь в іншому столітті. Сто відсотків, якби була машина часу, думаю на власні очі побачити бал - це щось. @hannastorozhuk набагато крутіше йдуть такі образи. Одягати це все звичайно і знімати, ну, можна застрелитися. Як вони взагалі могли це все швидко зняти, коли швидко треба?".

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