Відомий виконавець, "повелитель вовчиць" Олег Винник показав кадри зі свого виступу і через соцмережу звернувся до шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і Зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник, який нещодавно вибачився перед глядачами за скасування концерту через його хворобу-ларингіт, цього разу звернувся до фанатів з більш святкового приводу.

У своєму мікроблозі в Instagram Олег опублікував кілька яскравих кадрів зі своїх концертів в українських містах і розповів про особливий виступ у Тернопільській області.

"Минулого тижня, гастролюючи по рідній Україні, відвідали привітати з особистим святом Підвисоке. З вами було жарко. І дуже гостинно", - поділився враженнями артист, звертаючись до своїх шанувальників.

Користувачі тут же почали коментувати нові фотографії Винника, засинаючи його компліментами і подяками: "Як ковток свіжого повітря!", "Кожен ваш виступ, це щось неймовірне", "Спасибі за щастя, яке ви нам даруєте", "Кожен виступ як свято", "Завітав. Було жарко. Але захворів", "Бажаю вам великої удачі. І нехай ніколи не згасає народна любов до вашої творчості, нехай всі пісні і ви завжди будете овіяні нашою любов'ю і теплотою наших сердець", "Красунчик, але навіщо співати з хворим горлом", "Чекаємо з нетерпінням нових зустрічей і концертів", "Божевільна любов".

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