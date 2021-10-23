Відгримів шостий випуск "Холостячки 2" зі співачкою Златою Огневич, в результаті якого відразу троє кавалерів зазнали поразки в боротьбі за її серце.

Так, чим ближче до фіналу, тим більше розпалюються пристрасті. Цього разу 35-річна "Холостячка" Огневич вирішила перевірити деяких учасників на поліграфі. Відразу ж після процедури шоу покинув Влад Ясько. Злата впевнена, що він ще не до кінця порвав зі своєю колишньою дівчиною і в нього є до неї почуття.

На церемонії роз Огневич відправила додому ще двох чоловіків, які вважалися фаворитами на проекті, - Романа Свечкоренка і Вінценцо Дулепу.

"Холостячка" звинуватила останнього в нещирості і грі перед камерами. А до Свечкоренка після поліграфа в неї з'явився ряд питань. Так і розкрилася його таємниця. Виявляється, він прийшов на шоу будучи ще одруженим. Злата вигнала його з одним нюансом: якщо він офіційно розлучиться з дружиною, то зможе повернутися. Роман пообіцяв так і зробити.

Українці бурхливо обговорюють в коментарях шостий ефір і рішення "Холостячки":

"Цікаво, як же на кастингу перевіряли так учасників, що одруженого пропустили, чистий хід на рейтинг шоу"

"Залишилися гідні чоловіки, шкода відходу кожного 🥺"

"А чому тільки трьох перевірили на детекторі???? Потрібно було всіх. А то виходить злили трьох 👏"

"Шкода Романа. Така красива пара була 😞"

"Це жах якийсь, невже зараз такі чоловіки? А ще кажуть, що жінки язиками багато ляпають"

"Мені здається Златі підходить Діма, Макс і Олег, вони їй найбільше гармоніюють у відносинах... А там час покаже😍 "

"Злата теж не зовсім щира грає як кішка з мишками"

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