Співак Дмитро Каднай (KADNAY) похвалився яскравими моментами свого останнього номера з Аліною Лі на "Танцях з зірками", що став для нього особливим.

31-річний артист здивував майстерністю на паркеті, виконавши зі своєю напарницею контепм під пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". Відповідні кадри Каднай опублікував у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Довіра = свобода", - йдеться в підписі.

На знімках відображені чуттєві моменти, які здатні розтопити серце будь-кого.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Це було дуже сильно і глибоко...🖤 Спасибі вам!)"; "Каднай, чому ти такий класний??"; "фото заворожує, спасибі!"; "Так мило😍 😍".

Відзначимо, цей танець-посвята став для Дмитра особливим, адже саме з пісні "Спи собі сама" почалася його пісенна кар'єра. Її він виконав у 2007 році на шоу «Караоке на Майдані» і переміг. Потім став учасником проекту "Шанс", ведучими якого були Кузьма та Наталія Могилевська.

Під час танцю Кадная та Лі за допомогою сучасних технологій Кузьма ніби особисто співав для цієї пари: на сцені була сформована голограма, проекція обрисів його фігури.

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