Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно з шумом відсвяткувала свій день народження на" диско-вечірці", поділилася сміливим кадром зі спальні.
Телеведуча звикла розбурхувати образами в Instagram і розповідати про те, як проходять її зйомки і робота в нових проектах. Причому нерідко телезірка демонструє вбрання власного дизайну і дивує перетворенням.
Цього разу Нікітюк вдалося привернути увагу завдяки зухвалому кадру зі спальні ввечері. Позувала телеведуча в чорному халаті в підлогу, який спокусливо відкрила і засвітила підтягнуті форми.
Причому не забула Нікітюк також похвалитися пишними і красивими букетами квітів, що їй подарували друзі на її дні народження. Сама Леся не залишила кокетливий образ без уваги і написала:»пані робить всім Солодких снів".
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Ми писали, що Нікітюк виповнилося 34 роки, тому Леся поспішила поділитися з фанатами яскравим постом і новими кадрами. У Білій короткій піжамі Леся спокусливо позувала поруч з надувними кулями і тортом з полуницею.
"А у зірочки сьогодні День народження😂 😘 я б хотіла, щоб сьогодні, всі побажання які ви мені напишіть і скажете - збулися! Святкуємо разом сьогодні в сторіс !!! 😁 всіх люблю💗 " - висловилася Леся під новим постом.
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