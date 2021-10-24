Кохана головного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун, яка вийшла заміж за чоловіка вже після народження дочки, швидко приступила до роботи всього через пару місяців після пологів.

Молода модель приступила до зйомок всього через пару місяців після народження дочки Аріни. Причому дівчина помітила, що сама змін у зовнішності не помічала, адже спочатку вона не контролювала процес схуднення.

За час вагітності Даша себе не обмежувала, проте після появи дитини швидко взяла себе в руки і скидання ваги не змусив себе чекати. На новій фотосесії Хлистун приміряла зухвалий і кокетливий образ в чорній сукні.

Маленьке плаття з однією бретелькою підкреслило стрункі форми Даші, а босоніжки на шпильці змінили лаконічний образ.

"Ноги😍 🙌; чарівна😍; шикарна💔; Краса!😻 ; Даша, удачі тобі у всьому❤️; які ноги😍 красуня!; Ноги 😍 " - пишуть захоплені фанати під провокативним роликом.

Раніше Хлистун порадувала шанувальників кадрами зі зйомок, на яких з'явилася в зухвалому образі. Треба сказати, що модель просто вразила фанатів тим, як швидко повернулася у форму після пологів, але ж під час вагітності дівчина набрала близько 20 кілограмів.

На нових кадрах в Instagram-сторіс Дашу можна побачити на зйомці в цікавій локації, вона екстравагантно позує, поки фотографи бігають навколо неї.

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