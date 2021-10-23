Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."

У родині легендарної артистки Софії Ротару відбулося поповнення, її єдиний син Руслан Євдокименко показав Малятко.
Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей - син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня.
Так, цього разу Руслан Євдокименко опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі його дочка Соня Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку, тримає на руках маленьке цуценя. Це виявилася Малятко Голді, яка недавно з'явилася в їхній родині.
"Голді! 🐶
Ласкаво просимо в Сім'ю!",- підписав фото Руслан Євдокименко.
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Шанувальники зіркової сім'ї розпереживалися, адже у них вже був щеня Джиммі, і запитали, що з ним зараз: "Класний! А де Джиммі?", "З Джиммі все в порядку?".
Однак Руслан Євдокименко відповів, що Джиммі зараз знаходиться в Києві.
"Джиммі в Києві)", - відповів єдиний син Ротару.
Також шанувальники оцінили нову дитину в їхній родині: "Таке класне Малятко !😍 Голді - означає "Золота"?", "Солоденький малюк", "Славний", "Милий".
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