Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."

У родині легендарної артистки Софії Ротару відбулося поповнення, її єдиний син Руслан Євдокименко показав Малятко.

Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей - син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня.

Так, цього разу Руслан Євдокименко опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі його дочка Соня Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку, тримає на руках маленьке цуценя. Це виявилася Малятко Голді, яка недавно з'явилася в їхній родині.

"Голді! 🐶

Ласкаво просимо в Сім'ю!",- підписав фото Руслан Євдокименко.

Шанувальники зіркової сім'ї розпереживалися, адже у них вже був щеня Джиммі, і запитали, що з ним зараз: "Класний! А де Джиммі?", "З Джиммі все в порядку?".

Однак Руслан Євдокименко відповів, що Джиммі зараз знаходиться в Києві.

"Джиммі в Києві)", - відповів єдиний син Ротару.

Також шанувальники оцінили нову дитину в їхній родині: "Таке класне Малятко !😍 Голді - означає "Золота"?", "Солоденький малюк", "Славний", "Милий".

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