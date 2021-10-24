Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, заявила про серйозні стосунки з Беном Аффлеком, вирішила

Популярна 52-річна виконавиця з'являється перед публікою виключно у відкритих нарядах з блискітками і безліччю прикрас. У стилі Лопес немає місця для скромності. Оскільки Дженніфер домагалася ідеальних форм багато місяців, тому більше не приховує фігуру під вільними нарядами.

На сцені і світських заходах Лопес позує в нарядах з вирізами, сіточкою і блискучими вставками. Один з таких зацікавив фанатів. Шанувальники згадали кращий образ Лопес останнього часу-червоне плаття з сіткою і розсипом каменів.

"Один з моїх улюблених зустрічей з таким образом❤; сукня Dragun🐉 🐉; красива, чарівна просто; таку гріх забути❤️; ти така приголомшлива людина️️; як можна бути такою красивою; красиво❤️; Це плаття таке красиве 😍" - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, Кім Кардашьян і Дженніфер Лопес є давніми знайомими, які вже не раз з'являлися разом на різних зйомках. Співачка і модель вважаються одними з найбільш обговорюваних зірок у світі.

Навколо цих жінок завжди багато скандалів і незручних ситуацій, проте вони як і раніше вважаються досить популярними. Нещодавно Кім святкувала день народження, тому шанувальники вирішили згадати останні зустрічі Дженніфер і Кім з її сімейством.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

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