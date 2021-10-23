Відома українська актриса і учасниця першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина з'явилася на зйомках серіалу "кріпосна" в улюбленому образі Лідії Шефер разом з Євгеном Котом.

Популярна актриса прославилася завдяки безлічі ролей у фільмах, які швидко набрали популярність. А роль темпераментної антагоністки серіалу» кріпосна " Лідії Шефер стала однією з найяскравіших в її списку.

На початку старту зйомок нового сезону "кріпак" Ксенія зважилася повернутися до образу Лідії, хоч і на час. Причому зірка поспішила показати це в Instagram Сторі, щоб привернути увагу до пам'ятного образу

Лідія Шефер-антагоністка серіалу, дуже жорстока до своїх людей. Вона вимоглива одинак, яка не вірить людям і не цінує їх, позаочі її все одно звуть «багатою купчихою». Цього разу компанію Мішиній склав Женя Кот, несподівано з'явився на майданчику разом з багатьма іншими зірками.

Раніше у своєму Instagram Мішина розповіла, що завжди мріяла знятися у фільмі жахів і нещодавно це сталося. Ксенія зіграла роль в хоррорі "The Chernobyl Fallout".

"Ось і здійснилася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хоррорі "The Chernobyl Fallout". Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формуйте свої бажання), але зате яка ...",- написала актриса.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина полонила витонченою фігуркою в затягнутому корсеті: "Ну що, я готова!".

Нагадаємо, що друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною:"Ой, не бісіть".

A ще Politeka повідомляла, що Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки: "ніхто не просив...".