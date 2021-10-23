Відома українська актриса і учасниця першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина з'явилася на зйомках серіалу "кріпосна" в улюбленому образі Лідії Шефер разом з Євгеном Котом.
Популярна актриса прославилася завдяки безлічі ролей у фільмах, які швидко набрали популярність. А роль темпераментної антагоністки серіалу» кріпосна " Лідії Шефер стала однією з найяскравіших в її списку.
На початку старту зйомок нового сезону "кріпак" Ксенія зважилася повернутися до образу Лідії, хоч і на час. Причому зірка поспішила показати це в Instagram Сторі, щоб привернути увагу до пам'ятного образу
Лідія Шефер-антагоністка серіалу, дуже жорстока до своїх людей. Вона вимоглива одинак, яка не вірить людям і не цінує їх, позаочі її все одно звуть «багатою купчихою». Цього разу компанію Мішиній склав Женя Кот, несподівано з'явився на майданчику разом з багатьма іншими зірками.
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Дорофєєва, солістка Go_A і Кароль влаштували битву фатальних образів на "Міс Україна": Осадча не залишилася осторонь
Тімоті Шаламе з "Дюни" показав, як "Аквамен" Момоа виглядає в реальному житті: "Жіноча сумочка, окуляри та..."
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Раніше у своєму Instagram Мішина розповіла, що завжди мріяла знятися у фільмі жахів і нещодавно це сталося. Ксенія зіграла роль в хоррорі "The Chernobyl Fallout".
"Ось і здійснилася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хоррорі "The Chernobyl Fallout". Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формуйте свої бажання), але зате яка ...",- написала актриса.
Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина полонила витонченою фігуркою в затягнутому корсеті: "Ну що, я готова!".
Нагадаємо, що друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною:"Ой, не бісіть".
A ще Politeka повідомляла, що Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки: "ніхто не просив...".