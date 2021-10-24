Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, захопив новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, під час проекту Рибак зізнався, що у нього була дівчина Аліна. Після відходу з проекту він возз'єднався з нею, і пара продовжила будувати відносини.

У новому пості Рибак поділився ефектними кадрами, знятими в центрі Києва. Він зображений в стильному костюмі. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Ти завжди будеш тим, ким сам вирішиш! Так що вирішуй швидше!» - написатл він.

Пост викликав активну реакцію користувачів мережі. Не зміг пройти повз і інший учасник «Холостячки» фіналіст проекту Олексій Тригубенко. "Дуже круто🔥», - написав він.

"Нереально красиво", - приєдналися до компліментів і інші користувачі Мережі.

Нагадаємо, Рибак з "Холостячки" сполохав мережу несподіваними фото з коханою:" Аліна не вагітна?»

Як повідомляла Politeka, друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною: "Ой, не бісіть"

Також Politeka писала, що Андрій Рибак став жертвою дивного пограбування: "я вас знайду"