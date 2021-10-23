Актори "Дизель шоу" (гумористичного концертного шоу від "Дизель Студіо") знайшли спосіб підняти українцям настрій не в найсприятливіший день.

Субота, 23 жовтня, як відомо, оголошена в Україні робочим днем (замість минулої п'ятниці, яка була вихідним через День захисників і захисниць). У "Дизель шоу" вирішили підтримати працюючих українців - а що, як не гумор зробить це найкраще.

У свіжому пості на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram поділилися фрагментом з нового випуску. Актори Євген Гашенко та Євген Нікішин шикарно влилися в роль, передає Politeka.net.

"Якщо субота виявилася робочою, залишається тільки жартувати... 😒 Ну або сміятися над хорошими жартами 😁 З другим пунктом ми точно вам допоможемо! Дивіться новий випуск "Дизель Шоу" на нашому ютуб-каналі😉", - йдеться в підписі до кадру.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Випуск просто бомба!! Все сподобалося! Молодці хлопці!!🔥👏❤️"

"Новий випуск смішний! Сезон прем'єр радує!"

"Я, у якої дистанціонка і ще й сьогодні відпрацьовуємо, тому що попередню п'ятницю відпочивали... А сьогодні так..."

"І навіть якщо неділя - плакати я не буду, і в понеділок посміхатися я не перестану - з благ що допомагають в житті, я зроблю джакузі навіть залазячи в ванну)".

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