Відомий український співак Олег Винник у розкішному костюмі смарагдового кольору показав, як виглядає після хвороби.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом.

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Олег Винник вибачився перед глядачами за скасування концерту через його хворобу-ларингіт. На фото співак постав перед глядачами в елегантному костюмі смарагдового кольору.

"Прем’єра найтаємничішого шоу "Маска" відбудеться вже сьогодні о 21:00.

У цьому сезоні образи учасників ще більш стильні, а герої під масками ще більш неочікувані! Давайте разом з вами відгадувати, хто ж там під масками 🤗 ",- запропонував Олег Винник.

Шанувальники артиста залишили йому безліч приємних коментарів під фото: "Чекаю з нетерпінням, а ви як завжди кращий", "Вау, який красень", "О Боже, який чоловік😉❤️ крутий образ!!!", "Як мило, просто супер! Хочеться розцілувати таке миле личко, і більше...".

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