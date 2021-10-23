Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?"з Сергієм Притулою, розповіла, як почувається після того, як їй виповнилося 34 роки.
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк позує на камеру в міні-спідниці та обтягуючій кофті. Під фото вона вирішила розповісти, як себе почуває після того, як їй виповнилося 34 роки.
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- І останнє.. нагадайте в коментарях, коли в сільпо акція на рибу? В п’ятницю чи в суботу?", - пожартувала Леся Никитюк.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Нудна жінка - горе в сім'ю", "Куди ті женихи дивляться, така діваха класна одна по дорозі ходить".
Нагадаємо, Леся Нікітюк 19 жовтня відсвяткувала 34-річчя.
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